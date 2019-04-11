Отомстил так отомстил: мужчина трактором протаранил автомобиль приставов

Этот случай произошел в Баймакском районе Башкирии. По иску прокурора дама-предприниматель должна была устранить грубые нарушения в работе автомойки. Ей было предписано установить санитарно-защитную зону автомойки, а также оформить документы на строительство и ввод в эксплуатацию объекта. До устранения всех нарушений автомойку следовало закрыть, но женщина этого не сделала. Тогда на служебном автомобиле приехали приставы, чтобы прекратить эксплуатацию незаконного бизнеса.
Когда приставы приступили к работе, подъехал супруг должницы на тракторе и намеренно наехал на служебный автомобиль судебных приставов, повредив его.
За воспрепятствование исполнительным действиям в отношении мужчины возбуждено административное дело, также решается вопрос о возбуждении еще и уголовного дела за умышленную порчу имущества.
И главное, сопротивление оказалось бессмысленным — приставы все равно закрыли незаконную автомойку, сообщает УФССП по Республике Башкортостан.
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Видео: YouTube
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