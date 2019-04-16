АВТОВАЗ предложил найти новые имена своим моделям

К поиску новых названий для некоторых своих моделей АВТОВАЗ решил подключить всех желающих, создав опросник на своем сайте.

LADA Vesta SW
LADA Vesta SW

LADA > Vesta SW

LADA XRAY
LADA XRAY

LADA > XRAY

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

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На сайте АВТОВАЗа появился опрос «Если говорить о будущем вашей модели, какие названия Вы бы для нее предложили?». Желание сменить названия в компании объяснили тем, что бренд Lada «развивается, предлагая новые модели и версии», которым, как несложно догадаться, нужны новые имена, вызывающие у российских автомобилистов приятные ассоциации.

Для того, чтобы получить как можно более полную картину, но при этом не слишком утруждать респондентов, маркетологи Лады предлагают заполнить два поля: «Ваши варианты названия для будущей модели» и «Какие ассоциации они вызывают».

Менять названия АВТОВАЗ планирует не у всех своих автомобилей, а лишь у пяти, имена которых не в полной мере соответствуют их характеристикам. Это совершенно нерадиоактивный XRAY, непонятно в чем щедрый Largus, Granta достаточно скромного размера, универсал Vesta SW, который переводится как «спичка», и внедорожник 4x4, название которого и названием-то не является, а лишь простой констатацией факта.

«Всем нам хочется, чтобы они были не только качественными и комфортными, но и имели красивые, звучные названия», — говорится в сопроводительном тексте анкеты.

Фото: Lada

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