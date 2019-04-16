Шанхай-2019: премьера китайского Kia Cerato с «улыбкой тигра»

На Шанхайском автосалоне состоялась премьера нового поколения седанов К3 и K3 Plug-in Hybrid.

За дизайн новой модели K3 (у нас машина носит имя Cerato) отвечает вице-президент и глава Kia Design China Олег Сон. У автомобиля стремительный и агрессивный силуэт, его дополняют «улыбка тигра» и полностью светодиодные узкие фары.

Увы, в России этот автомобиль не появится, он предназначен исключительно для рынка Китая и создавался с учетом предпочтений китайских потребителей. Поэтому моторная гамма рассчитана исключительно на потребителей из Поднебесной: это два бензиновых двигателя: 1,5-литровый атмосферник и мотор объемом 1,4 литра с турбонаддувом.

Впервые для среднеразмерного седана предложена версия с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, а мультимедийный комплекс, установленный в автомобиле, подскажет расположение ближайшей зарядной станции.

Также в Шанхае состоялся дебют гоночной версии K3 CTCC, подготовленной для национального кузовного чемпионата.

Продажи нового Kia K3 стартуют в Китае во втором квартале 2019 года.

Вчера на калининградском «Автоторе» начался выпуск K ia Cerato нового поколения.

А 17 апреля обещают представить новый кроссовер Kia — Habaniro.



Фото: Kia