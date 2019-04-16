Шанхай-2019: премьера китайского Kia Cerato с «улыбкой тигра»

За дизайн новой модели K3 (у нас машина носит имя Cerato) отвечает вице-президент и глава Kia Design China Олег Сон. У автомобиля стремительный и агрессивный силуэт, его дополняют «улыбка тигра» и полностью светодиодные узкие фары.
Увы, в России этот автомобиль не появится, он предназначен исключительно для рынка Китая и создавался с учетом предпочтений китайских потребителей. Поэтому моторная гамма рассчитана исключительно на потребителей из Поднебесной: это два бензиновых двигателя: 1,5-литровый атмосферник и мотор объемом 1,4 литра с турбонаддувом.
Впервые для среднеразмерного седана предложена версия с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, а мультимедийный комплекс, установленный в автомобиле, подскажет расположение ближайшей зарядной станции.
Также в Шанхае состоялся дебют гоночной версии K3 CTCC, подготовленной для национального кузовного чемпионата.
Продажи нового Kia K3 стартуют в Китае во втором квартале 2019 года.
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Фото: Kia
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