Прекратить регистрацию автомобиля теперь можно не выходя из дома

«МВД России совместно с Минкомсвязи России запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств в электронном виде. Указанным сервисом можно воспользоваться посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сервисом может воспользоваться гражданин, в чье владение перешел автомобиль и который не перерегистрировал его в установленный срок (десять суток). Получить услугу можно не посещая регистрационное отделение ГИБДД.
Новый владелец должен зайти на сайт www.gosuslugi.ru под своей учетной записью, выбрать раздел «Снятие ТС с учета при утилизации или вывозе за границы РФ», в котором находится услуга «Прекращение регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником» и оформить заявление.
Сотрудники Госавтоинспекции рассмотрят заявление в течение следующего дня после его направления, после чего примут решение об оказании услуги либо отклонении запроса.
Услуга создана в рамках совершенствования системы регистрации транспортных средств и доступности госуслуг населению.
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Фото: depositphotos.com
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