У Тойоты появился доступный минивэн

Toyota представила компактный фургон Proace City, созданный на базе французских «каблучков».

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Toyota входит на европейский рынок компактных фургонов с совершенно новым Proace City, моделью, которая при всей своей новизне прекрасно знакома жителям Старого Света и нам. Мировая премьера «каблучка» состоится 30 апреля на выставке коммерческих автомобилей в Бирмингеме.

В основу автомобиля легла платформа, используемая для создания компактных фургонов PSA. Это хорошо известные в России Citroen Berlingo и Peugeot Partner Tepee. Собираться Toyota Proace City будет вместе с этими автомобилями на заводе Vigo в Испании.

Toyota Proace City получит два варианта длины (4,4 и 4,7 метра), а также три варианта кузова — фургон, грузопассажирский фургон и пассажирский фургон, который чаще получает статус минивэна. Пассажирская версия называется Proace City Verso и будет предлагаться в пяти и семиместном исполнении.

Как и у других его братьев, кузов Proace City имеет объем от 3,3 до 4,3 кубических метров, а длина грузового отсека составляет от 3,1 до 3,4 метра. Это делает Proace City одним из немногих автомобилей в своем классе, способных перевозить два европоддона за раз.

Автомобиль оснащается бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 75 до 130 л.с., которые работают в паре либо с 5- или 6-ступенчатой механикой, либо с 8-ступенчатым автоматом.

Список систем безопасности достаточно широк и включает в себя систему предотвращения фронтальных столкновений, систему распознавания дорожных знаков, систему контроля дорожного просвета, круиз-контроль и систему определения степени усталости водителя. Среди опций — система автономного управления дальним светом фар, система мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль и многие другие.

Toyota Proace City поступит в продажу в Европе в начале 2020 года. К сожалению, как стало известно изданию «За рулем», продавать «каблучок» в России компания Toyota пока не планирует.

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Фото: Toyota