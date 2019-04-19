Влетевший в людей автомобиль отбросил человека в реку

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На пересечении Фонтанки и Невского проспекта произошло ДТП с несколькими пострадавшими. Автомобиль BMW, проскочивший, по предварительной информации, на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с другим автомобилем, после чего его отбросило на тротуар. Прежде чем врезаться в дерево, машина сбила нескольких пешеходов, одного из которых отбросило в реку.
Всего пострадали четыре человека. Об их состоянии ничего не сообщается. В данный момент обстоятельства ДТП в центре Петербурга расследует полиция.
«На пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки при неустановленных обстоятельствах произошло столкновение двух легковых автомобилей. В результате ДТП один из автомобилей заехал на пешеходную зону и совершил наезд на четырех пешеходов», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В данный момент следователи опрашивают свидетелей аварии и изучают видео с места аварии.
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Фото, видео: YouTube
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