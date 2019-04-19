Владельцам Лады: 14 вещей, которые должны лежать в багажнике (или в бардачке) Эпоха багажников, забитых запчастями и инструментами, прошла. Но это не повод отправляться в дорогу безо всего. «За рулем» предлагает перечень того, что стоит возить с собой в любой ситуации. Особенно владельцам отечественных машин. Datsun mi-DO подвел «втык» Редакционный Datsun преподнес неприятный сюрприз — заглох на полном ходу. Осмотр двигателя показал, что капремонт неизбежен. Ответы на главные вопросы — какие детали повреждены и во сколько обойдется ремонт — нашли в техцентре «За рулем». Сколько стоит нарушить правило в Канаде? В Канаде недавно повысили сумму штрафа за наиболее опасные нарушения.