Водитель Hyundai попытался переехать через разводящийся Сампсониевский мост в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту РИА Новости в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Но в итоге автомобиль врезался в ограждение. В результате неудачного маневра получили травмы два человека — водитель и его 34-летняя пассажирка.
За рулем каршерингового автомобиля находился гражданин Италии. Что заставило его решиться на прыжок, выясняет полиция. Сампсониевская переправа — единственная в Санкт-Петербурге, которую разводили в ночь на пятницу.
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Видео: YouTube
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