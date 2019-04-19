Приключение итальянца в России — мост не преодолел!

Неожиданный инцидент произошел сегодня в 3:38 мск в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля Hyundai с пассажиркой на борту пытался на полной скорости перелететь через разводной мост.

Водитель Hyundai попытался переехать через разводящийся Сампсониевский мост в Санкт-Петербурге, сообщили корреспонденту РИА Новости в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Но в итоге автомобиль врезался в ограждение. В результате неудачного маневра получили травмы два человека — водитель и его 34-летняя пассажирка.

За рулем каршерингового автомобиля находился гражданин Италии. Что заставило его решиться на прыжок, выясняет полиция. Сампсониевская переправа — единственная в Санкт-Петербурге, которую разводили в ночь на пятницу.

Видео: YouTube

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