Росстандарт все-таки уменьшил размеры дорожных знаков

Новый ГОСТ, который также позволит поворачивать направо на запрещающий сигнал светофора, вступает в силу с 1 мая этого года.

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Приказом Росстандарта №144-СТ в России с 1 мая 2019 года вводится новый ГОСТ-58398, согласно которому размер дорожных знаков в городах уменьшится.

В качестве «экспериментальных средств организации дорожного движения» улицы городов можно будет оснащать дорожными знаками, уменьшенными до размеров 500х500 мм и 400х400 мм. Применяться они будут лишь в центрах городов, а также в районах исторической застройки. Гостом также вводятся новые знаки «Выделенная полоса трамвая» и «Диагональный пешеходный переход».

Возможность применять на улицах знаки меньшего размера обсуждалась с 2015 года. В обсуждении принимали участие ГИБДД, мэрия Москвы и президентский Совет по правам человека. Инициатива не была воспринята однозначно. Например, в начале апреля в Госдуме призывали Медведева приостановить поправки в ГОСТы. Тем не менее ГОСТ вводится. Это сделано Росстандартом по поручению вице-премьера Максима Акимова.

«С учетом обращений регионов и правительства ПНСТ был переведен в статус национального стандарта. Но с практической точки зрения смена статуса ничего не меняет. Это добровольный к применению документ. Органы власти, ответственные за установку средств организации движения, как и раньше, сохраняют право использовать обычные и экспериментальные знаки»,- приводит «Коммерсантъ» слова заместителя руководителя Росстандарта Антона Шалаева.

Совет по правам человека выступает против уменьшенных дорожных знаков.

У ГИБДД были замечания к ГОСТу, и инспекция даже подавала в суд на московский ЦОДД из-за устанавливаемых ими уменьшенных знаков.

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Фото: Антон Белицкий/ТАСС