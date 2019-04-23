Волна странных краж: 900 машин остались без нейтрализаторов

Наглые воры средь бела дня крадут каталитические нейтрализаторы, чтобы добыть из них драгоценные металлы. Лондонская полиция в курсе и работает!

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На видео, снятом из окна дома, видно, как двое злоумышленников, припарковав свой автомобиль на дороге, домкратят чужой Ford и электропилой срезают нейтрализатор, в котором есть небольшое количество драгоценных металлов. Эти драгметаллы постоянно растут в цене, что сделало их предметом вожделения злоумышленников. Основным драгметаллом в каталитическом нейтрализаторе является платина, но есть и несколько других, не менее ценных, таких как палладий, родий, медь, никель, церий и марганец.

Полицейские подозревают, что в столице действует несколько банд злоумышленников, ведь менее чем за год в Лондоне произошло порядка 900 таких краж.

Ужесточение норм выбросов в автомобилях во всем мире привело к росту цен на эти металлы, особенно платины, палладия и родия. Добытые металлы можно перепродать за сотни фунтов.

Полиция уже опубликовала заявление, в котором говорит, что знает о проблеме и занимается ею. «Мы концентрируем ресурсы на выявлении подозреваемых, а также на предоставлении рекомендаций владельцам автомобилей по предупреждению таких преступлений. Также ведется работа с автопроизводителями по поиску путей решения данной проблемы», — передает DailyMail заявление полиции.