Самый легкий побег: задержанный вывалился из полицейского УАЗа

Бежать мужчина не собирался, все дело в халатности полицейских, которые забыли… запереть дверцу.

В городе Волжск (Марий Эл) произошел курьезный случай с задержанным дебоширом. Пьяный мужчина буянил в семье, и стражи порядка решили забрать его в отделение полиции, но, видимо, впопыхах забыли запереть на ключ заднюю дверь «уазика».

На видео, снятом очевидцами, полицейский автомобиль притормаживает перед пешеходным переходом, и в это время из него выпадает задержанный. Впрочем, мужчине повезло, скорость была невысокой и травм удалось избежать. К счастью, заметили его и в идущем позади автомобиле. Мужчина встал на ноги и шаткой походкой направился к обочине.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл отделалась следующим кратким комментарием:

«…при доставлении дебошира в пути он выпал из отсека для задержанных. Полицейские, обнаружив его пропажу, вернулись за ним и доставили в отдел полиции. В результате инцидента, по предварительным данным, мужчина не пострадал. По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности».

Но история все же вышла забавная, а видеозапись о том, как полицейские потеряли задержанного, мигом разлетелась по соцсетям и уже набрала десятки тысяч просмотров. Ну а дебоширу словно кто-то пригрозил свыше — дескать, не балуй, а то мало ли откуда еще выпадешь!

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Видео: YouTube