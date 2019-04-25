В Mitsubishi рассказали о феномене Pajero в России

5 плюсов и пара минусов обновленной Гранты (на фоне старой) Недавний рестайлинг не избавил самую доступную машину российского рынка от присущих ей недочетов, однако в мелочах Лада Гранта стала удобнее. Жаль только, не все доработки оказались со знаком плюс. Новая Toyota Corolla: почти Camry (и по цене тоже) На фоне предшественницы эта Corolla выглядит более приземистой и атлетичной. Да, в ней много комфорта, много электроники. Но «За рулем» выяснил, чего ей все-таки не хватает. Попробуй забуксуй: тест обновленного Mitsubishi L200 Компания Mitsubishi весьма консервативна. Новые модели выпускает нечасто, а рестайлинги у «трех бриллиантов» довольно-таки поверхностные. Но к модернизированному пикапу L200 это не относится. Его обновили по полной программе!