В Mitsubishi рассказали о феномене Pajero в России

Летом этого года на японском рынке прекращаются продажи внедорожника Pajero, что отмечается выходом специальной ограниченной серии автомобиля — Final Edition. Стало известно и о том, что ввоз этой модели прекратился и в Англию, о чем сообщило издание Autoexpress. Что ждет автомобиль в России? О феномене Pajero в нашей стране рассказала руководитель PR-департамента MMC RUS Наталья Костенок.
В России Mitsubishi Pajero продолжает продаваться и решение относительно его судьбы еще не принято.
«Ничего не меняется. Машина есть в продаже и ее можно заказать. Пока у нас никаких планов относительно прекращения продаж ее нет. Автомобили серии Final Edition, конечно же, у нас не будут доступны, потому что эта версия создавалась только для Японии», — уточнила Наталья.
Благодаря тому, что автомобиль был разработан очень давно и очень редко получал обновления, он оказался уникальным среди бывших конкурентов, которые все переродились. Отсутствие ультрасовременных систем покупателей нисколько не смущает.
«Учитывая, что модель уже не новая, она удивительным образом сама себя продает. Мы никак, с точки зрения маркетинга ее не поддерживаем, но она продается, в среднем, около 50 экземпляров в месяц. Покупатели настолько лояльны к Pajero, что приобретают его, несмотря на некоторые вещи, которые пора бы уже поменять», — делится наблюдениями Наталья Костенок.
Mitsubishi Pajero — импортируемая модель, из-за чего остается достаточно дорогой. Ее стоимость в России составляет от 2 989 000 до 3 111 000 рублей при том, что оснащается она 3-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 174 л.с. Несмотря на это, у автомобиля очень много поклонников, для которых покупка Padjero является не компромиссом, а осознанным выбором.
«Пока машина продается, мы будем ее продавать», — цитирует высказывание руководства MMC RUS Наталья.
- Тем временем Opel прекратил производство сразу трех моделей.
- Сократила свой модельный ряд и компания Toyota.
Фото: Mitsubishi
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