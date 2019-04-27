Как утопить автомобили: нужны ливни и криворукие инженеры

Огрехи в проектировании присущи не только российским инженерам, но и специалистам других стран. В Далласе из-за этого на подземной парковке утонуло около 30 машин.

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Проливные дожди в Техасе привели к тому, что на одной из подземных парковок аэропорта Далласа Love Field под водой скрылись десятки автомобилей.

Представьте себе чувства прилетевших людей, обнаруживших, что их машины частично или полностью скрылись под водой. По данным NBC, нижние уровни гаражей A и B были практически полностью затоплены.

По официальным данным, по крайней мере 30 автомобилей были скрыты под водой полностью. Это произошло из-за огрехов дренажа, находящегося за пределами парковки. Местные службы пытались откачивать воду, но она поступала слишком быстро.

К счастью, людям полностью возместят причиненный ущерб. Этим занимаются страховые компании и Департамент по управлению рисками города Даллас.

В январе этого года потоп случился в Тушинском тоннеле Москвы, где вода подмыла грунт.

Нередко паводки происходят в Сочи, затопляя улицы. Но некоторые автомобили не тонут. Например, Ока. Видео победы автомобиля над стихией можно посмотреть здесь.

Фото, видео: YouTube