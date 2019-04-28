Недавно в Москве представили новый Range Rover Evoque. Этому событию компания решила посвятить четыре короткометражных фильма. Но не торопитесь с выводами! Это самостоятельные кинематографические произведения — автомобиль в них всего лишь фон.

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Четыре атмосферных ролика погружают зрителя в будущее урбанистичное общество, где люди сами превращаются в роботов — снято все это с большим сарказмом. Город меняет саму суть человека, однако автомобиль позволяет вырваться за рамки существующего мира и по-новому взглянуть на происходящее.

Режиссерами короткометражных лент стали Аксинья Гог, Антон Мамыкин, Антон Миронович и Павел Иванов. В съемках приняли участие Леонид Барац, Максим Матвеев и другие актеры.

«Последний романтик»

Мы находимся в одном шаге от полного ухода в виртуальную реальность. Скучающая красотка зависает в соцсетях, и у нее нет ни малейшего желания оттуда выползать. Пока ее не похищает Он. Сначала это вызывает ужас и гнев, но потом жизнь обретает новые краски.

«Повышение»

Жизнь в большом городе — это не только возможности, но и стресс. Герой Леонида Бараца практически достиг верха карьерной лестницы в муравейнике жизни. Но нужно ли ему именно это?

«Шеринг»

Новая свобода мышления, всем можно пользоваться не обладая — квартира, машина, партнер. Главное вовремя застолбить, а потом легко с этим расстаться. Никаких обязательств, просто наслаждайся жизнью. Но вдруг появляется Она, и оказывается, что всегда остается то, с чем делиться не хочется.

«Кот»

Кот сломался… это никого не удивляет, симпатичный пушистик забарахлил, что-то с прошивкой, в этой модели бывают неполадки, философски отмечает главный герой. И вдруг робот-кот исчезает. Что теперь делать человеку, который привык контролировать свою жизнь до мелочей? Непростой выбор встает перед героем Максима Матвеева.

В краш-тесте Euro NCAP Range Rover Evoque разбили на пять звезд.



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Видео: YouTube/Land Rover