Зеленый ад у себя дома: Toyota построила свой Нюрбургринг

Теперь у японской компании есть своя версия Северной петли и Зеленого ада протяженностью 5,3 км.

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Северная петля Нюрбургринга, именуемая также Зеленым адом и расположенная в Германии, не просто трек для тех, кто хочет проверить себя и автомобиль на пределе возможностей. Это также место для испытаний разработок автопроизводителей. Тестирует там автомобили и Toyota Motor Corporation.

Тем не менее, похоже, что с этого дня компания больше не будет пользоваться услугами Зеленого ада. Японская марка ввела в эксплуатацию Технический центр Toyota Shimoyama, который расположен гораздо ближе к головному офису, в центре Тойота-Сити в префектуре Аити (Япония). Toyota официально объявила об этом на своем веб-сайте уже через два месяца после первого сообщения о строительстве центра.

Площадь Toyota Shimoyama составляет 650,8 гектара, на которых нашлось место для самых разных специализированных испытательных трасс: высокоскоростных и внедорожных. Первая запущенная трасса имеет протяженность 5,3 км и очень похожа на Нюрбургринг, хотя и с 75-метровым перепадом высоты. Таким образом, при ее строительстве использовались все преимущества местной топографии. Кроме того, трасса получила множество поворотов под самыми разными углами.

«С целью создания еще более совершенных автомобилей мы проводим их испытания на самых разных трассах мира, в том числе в рамках проекта Five Continent Drive и гонок на выносливость „24 часа Нюрбургринга“. Исходя из полученного опыта, мы собрали множество мировых трасс в одну на новом испытательном полигоне, где намерены тщательно доводить каждую нашу модель», — заявил президент Toyota Акио Тойода.

В 2023 году в эксплуатацию будут запущены другие трассы технического центра Toyota Shimoyama.

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Фото: Toyota