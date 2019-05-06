Известен дизайн новой Лады 4x4: это будет бомба!

На портале Федерального института промышленной собственности появилась информация о промышленном образце автомобиля, который разрабатывает АВТОВАЗ.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

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Будущая Нива? Да ладно!

Патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV зарегистрирован в Федеральном институте промышленной собственности (бывший Роспатент). Как видно на рисунках, модель похожа на концепт Lada 4x4 Vision, представленный в прошлом году на Московском Международном автосалоне.

Кстати, Стив Маттин говорил, что перед ним стояла непростая задача — осовременить автомобиль, встроив в него «новую ДНК», так как его нынешнее поколение разрабатывали 40 лет назад. При этом внедорожник должен остаться узнаваемым.

Среди авторов нового облика Лады 4x4 числится группа товарищей под руководством шеф-дизайнера Стива Маттина: Жульен Андре Мишель Друар, Степан Суслаев, Константин Таранов, Михаил Андреев, Василий Маркин, Дмитрий Почашев, Камиль Хабиев и Александр Поздеев.

Известен дизайн новой Лады 4x4: это будет бомба!

Фото: «За рулем» и ФИПС

Известен дизайн новой Лады 4x4: это будет бомба!
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Отзывы о LADA 4x4 (21)

LADA 2017 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Самый дешевый новый вседорожник , что можно купить на рынке .

Недостатки:

Есть, но за такие деньги прощаются.

Комментарий:

Автор фильма , только с гор спустился , за " такие деньги" ( от 500–800т.р) никто в мире вседорожников не впускает, хочет большего , пусть купит Гелик лохматых годов и наслаждается остатками роскоши, и стоимостью ремонта.

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