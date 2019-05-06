Известен дизайн новой Лады 4x4: это будет бомба!

На портале Федерального института промышленной собственности появилась информация о промышленном образце автомобиля, который разрабатывает АВТОВАЗ.

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Патент на дизайн нового автомобиля сегмента SUV зарегистрирован в Федеральном институте промышленной собственности (бывший Роспатент). Как видно на рисунках, модель похожа на концепт Lada 4x4 Vision, представленный в прошлом году на Московском Международном автосалоне.

Кстати, Стив Маттин говорил, что перед ним стояла непростая задача — осовременить автомобиль, встроив в него «новую ДНК», так как его нынешнее поколение разрабатывали 40 лет назад. При этом внедорожник должен остаться узнаваемым.

Среди авторов нового облика Лады 4x4 числится группа товарищей под руководством шеф-дизайнера Стива Маттина: Жульен Андре Мишель Друар, Степан Суслаев, Константин Таранов, Михаил Андреев, Василий Маркин, Дмитрий Почашев, Камиль Хабиев и Александр Поздеев.

Концепт, показанный на Московском Международном автосалоне, выглядел довольно схематично, но обсуждают его до сих пор, в том числе и в зарубежных СМИ.

Х-дизайн Лады 4x4 Vision достиг своего апогея, полагает наш автор.

Кстати, внедорожнику 4 x 4 ищут название, также как и нескольким другим моделям.

Фото: «За рулем» и ФИПС