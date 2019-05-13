Внесение изменений в конструкцию ТС ждут новые правила

С 1 июня этого года начнет действовать новый регламент внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

Материалы по теме Тюнинг в законе: Медведев подписал нужное постановление

МВД разместила на сайте regulation.gov.ru проекты двух приказов. Это административные регламенты, в которых описываются процедуры внесения изменений в конструкции автомобилей и прочих транспортных средств. Это приказ «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности» и приказ «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства».

Нововведение коснется тех, кто решит перевести свой автомобиль на газовое топливо, поставить фаркоп, оснастить машину, например, силовыми бамперами или экспедиционными багажниками, переоборудовать салон, установив в него особые кресла либо ряд сидений, трансформируемых в кровать.

В опубликованных регламентах указаны алгоритмы и сроки проведения проверок и процедура выдачи документов. При этом оформление внесения изменений получит статус госуслуги. Что касается не оформленного должным образом тюнинга, то за него, как и прежде, будут штрафовать и аннулировать регистрацию транспортного средства.

Законное внесение изменений в конструкцию транспортных средств будет состоять из нескольких этапов.

Первый — обращение автовладельца в испытательную лабораторию, где ему дают документ, что те или иные изменения могут быть внесены в конструкцию его автомобиля.

С этим экспертным заключением он идет в ГИБДД. На этом втором этапе автомобиль предоставлять на осмотр не нужно, а инспектор, после проверки предоставленных документов, должен бесплатно выдать владельцу разрешение на внесение изменений в конструкцию его автомобиля или иного транспортного средства. На данную процедуру отводится три дня. С полученным разрешением автовладелец уже едет в сервис, мастера которого вносят все описанные изменения в конструкцию его ТС.

Третий этап — предоставление автомобиля экспертам лаборатории, которые после испытаний выписывают протокол проверки, с которым автовладелец уже едет в ГИБДД для прохождения финального четвертого этапа процедуры.

Инспектор ГИБДД на четвертом этапе проверяет не только предоставленные документы, но и сам автомобиль. Длиться такая проверка может максимум один рабочий день, а стоимость услуги проверки составляет 800 рублей. При отсутствии нарушений автомобиль получает свидетельство о соответствии транспортного средства требованиям безопасности и новое свидетельство о регистрации ТС с внесенными в него изменениями.

С другими материалами рубрики «Закон» можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com