Новая Skoda Octavia: появились фото почти без камуфляжа

Автомобиль избавился от неоднозначных двойных фар и станет «современным произведением искусства».

Skoda Octavia
Skoda Octavia

Skoda > Octavia

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Нынешняя Skoda Octavia была одной из машин, построенных на платформе MQB Volkswagen Group 7 лет назад. Вместе с ней уходят SEAT Leon, Audi A3 и VW Golf. Все эти автомобили переходят на новую платформу. Недавно мы публиковали новость о следующем поколении VW Golf, премьера которого состоится в октябре. Пока неизвестны даты премьер новых поколений других упомянутых автомобилей, но мы надеемся увидеть их до конца этого года.

Skoda не так давно объявила о планах выпустить Octavia IV в этом году, и новые шпионские фотографии, сделанные на одном из шоссе Чешской Республики, подтверждают, что разработчики укладываются в сроки — автомобиль выглядит полностью готовым.


На дверь багажника универсала наклеена лента, которая частично закрывает задние фонари, а также надпись «Skoda», заменившую логотип марки. Решетка радиатора кажется заметно шире и при этом меньше по высоте, чем у модели третьего поколения. Двойные фары, которые были неоднозначно восприняты и подвергались постоянной критике, исчезли. Тестировщики наклеили на бампер серые треугольники, чтобы фары новинки были похожи на оптику Superb, но хитрость не прошла. Кроме того, горизонтальная полоса светодиодных дневных ходовых огней внизу блока фар, скорее всего, тоже ненастоящая.


Как и почти каждое следующее поколение автомобилей, Octavia IV может увеличиться. Это нужно, чтобы дистанцироваться от новой компактной модели Scala. Согласно слухам, переход на новую платформу позволит увеличить объем багажника на 20 литров, независимо от типа кузова. То есть объем багажника лифтбека составит 610 литров, а универсала — 630 литров. Это отлично!


В честь 60-летнего юбилея Octavia компания, и в частности руководитель департамента продаж и маркетинга бренда Алан Фэйви, пообещали, что новое поколение Октавии будет «современным произведением искусства». Что это значит, узнаем в ближайшее время, по мере появления новой информации от шпионов и из официальных источников.

Новая Skoda Octavia: появились фото почти без камуфляжа

Фото: Auto.cz

Новая Skoda Octavia: появились фото почти без камуфляжа
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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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