Авито и Дром.ру против Авто.ру: ФАС нарушений не обнаружила

ФАС отказала в претензиях сначала Авито, а потом и Дром.ру, посчитав, что Авто.ру действует в рамках закона и не нарушает правил добросовестной конкуренции. Напомним, сервис Авто.ру принадлежит Яндексу. Дословно цитируем присланное сегодня официальное сообщение пресс-службы поисковика:
«В ходе проверки регулятор признал деятельность Яндекс.Вертикалей соответствующей закону и не нашел оснований для выдачи предупреждения и возбуждения дела. ФАС не нашла параллелей и с ситуацией о копировании пользовательского контента ЦИАНом, к которой ранее отсылались конкуренты».
Основной аргумент — размещение фотографий с логотипами конкурирующих сервисов на Авто.ру не нашел поддержки у ведомства. В ходе проверки установлено, что они не являются результатом незаконного копирования.
В Авто.ру уверяют, что обвинения конкурентов в копировании стали неожиданностью, дескать, сервис действует в рамках действующего закона, соблюдает права пользователей и не занимается перепечаткой объявлений. Что касается обзвона чужих клиентов, то это законная маркетинговая практика, не имеющая отношения к копированию. Так, например. и сам заявитель, сайт Дром.ру, использует обзвоны продавцов, что в Авто.ру также неоднократно фиксировали.
- Напомним, что для Avito это не первый опыт обращения в антимонопольную службу, в 2018 году жалоба сервиса ЦИАН (интернет-сервис для покупателей и арендаторов недвижимости) была удовлетворена ФАС, антимонопольщики потребовали от ЦИАН перестать копировать объявления и удалить с сайта уже скопированные.
- Прошлой осенью сервис Avito начал рекламную войну против CarPrice с помощью рекламных щитов с хитроумным текстом.
Фото: ФАС
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