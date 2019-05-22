Новое видео шедеврального Skoda Superb перед премьерой

Skoda опубликовала еще одно видео обновленного Superb, премьера которого состоится уже завтра.

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Чешский бренд уверяет, что обновленный флагман — это «шедевр», а чтобы шума вокруг Superb было как можно больше, Skoda опубликовала еще одно тизерное видео новинки.

В видеоролике снят лифтбэк в комплектации Laurin&Klement, в которой перед нами не так давно предстала и версия Superb Scout — первая в истории внедорожная версия модели. Следует отметить, что модель предыдущего поколения предлагалась на некоторых рынках в очень похожей на Scout версии, но таковой все же не являлась.

До ролика о Superb Scout было опубликовано еще одно видео, на котором были представлены совершенно новые матричные светодиодные фары, которые впервые были представлены на более дорогих машинах Volkswagen Group.

Superb станет первым автомобилем Skoda с гибридной силовой установкой. Эта версия получит название Superb iV. Выпускаться обновленный флагман будет вместе с новым Volkswagen Passat и Kodiaq на заводе в Квасинах в Чехии.

Премьера обновленного Skoda Superb состоится завтра в Братиславе, в 15:30 по центральному европейскому времени (CET), то есть в 17:30 по московскому.

Как будет выглядеть обновленный флагман Skoda, можно узнать благодаря недавним шпионским фотографиям, которые вы найдете здесь.

Другой ожидаемой новинкой Skoda является Octavia нового поколения.

Фото, видео: Youtube