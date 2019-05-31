Пункт назначения: арматура с большой дороги и видео второго рождения

Кусок арматуры, словно в фильме «Пункт назначения», пробивший лобовое стекло на полном ходу, едва не убил водителя внедорожника.

На российских дорогах без везения никуда. Рассказов о чудесном спасении, как и о проблемах и трагедиях на ровном месте, не счесть. Сегодня в Сети появился еще один чудесный эпизод этого бесконечного сериала.

Мужчина, управляя своим внедорожником Toyota, едва не погиб буквально на ровном месте: в его автомобиль с дороги попал прут арматуры длиной около двух метров. Кусок железа, словно прицелившись, летел прямо в голову водителя и, пробив лобовое стекло, воткнулся в подголовник. Придя немного в себя, мужчина решил записать видео, чтобы таким образом отметить в календаре свой второй день рождения, который пришелся как раз на День пограничника.

К сожалению, нет информации ни о том, где произошло данное ДТП, ни при каких обстоятельствах, откуда взялся прут арматуры и так далее, но это и не нужно, потому что подобная ситуация может случиться где угодно и с кем угодно. В преддверье выездов на дачи и сезона автопутешествий мы напоминаем: внимательно следите за дорогой и держите должную дистанцию до едущих впереди автомобилей.

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Фото, видео: YouTube