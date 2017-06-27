Полицейские Словакии приобрели Ладу Весту

Понятно, что сделали они это из желания вписаться в бюджет, но тем не менее машиной очень довольны.

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Городские полицейские в небольшом словацком городке Гуменне с некоторых пор используют новый служебный автомобиль. Муниципальная полиция обновила свой парк с 1 мая, купив новую полицейскую машину, и это — Lada Vesta!

На служебной автостоянке в настоящее время находятся три разъездных автомобиля, сообщает городской сайт. Один из них — Kia Ceed 2011 года с пробегом 160 921 км, автомобиль в настоящее время в плохом техническом состоянии и даже не прошел проверку MOT (местный техосмотр). Другим служебным автомобилем является Skoda Fabia Combi, который накатал 131 561 км. По этой причине было необходимо приобрести транспортное средство для патрулирования города. Когда выбор остановился на Весте, в рамках государственных закупок были выбраны три словацких ритейлера — один предложил машину за 14 200 евро, другой — за 14 000 евро и, наконец, третий сбавил цену до 13 990 евро. У него-то и была куплена Лада Веста, которой теперь придется «послужить» в полиции Гуменне.

Автомобиль приобрели на условиях лизинга. В 2019 году администрация Гуменне выплатит в общей сложности восемь взносов по 270 евро, начиная с мая, и один авансовый платеж в 2907 евро. В период с 2020 по 2022 год ежегодные взносы составят 3249 евро, а остаток должны выплатить в 2023 году.

Фото: Михаэль Дочанов