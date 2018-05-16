FAW раскрыл комплектации нового Besturn Х40 для России

Несмотря на то, что в Поднебесной автомобиль продается с 2017 года, продажи в России стартуют в этом месяце.

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Пока компания FAW раскрыла только комплектации нового компактного городского кроссовера FAW Besturn X4: Сomfort и Luxury. Цены объявят ближе к старту продаж. Обещают, что ждать осталось недолго.

Кроссовер FAW Besturn X40 имеет следующие габариты (длина, ширина, высота, мм) — 4310х1780х1680, колесная база — 2600 мм, дорожный просвет составляет 180 мм.

На российском рынке автомобиль будет оснащаться бензиновым мотором объемом 1,6 л, мощностью 108 л.с., 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом производства японской компании Aisin.

Привод исключительно передний, комплектаций две — Сomfort (только с механикой) и Luxury (как с с механикой, так и с автоматом).

В базовую версию Сomfort входят ABS, EBA, EBD, TCS, иммобилайзер, подушки безопасности водителя и пассажира, а также боковые подушки безопасности.

В данной комплектации предусмотрены галогенные и задние противотуманные фары, литые 17-дюймовые диски, зеркала заднего вида с регулировкой и обогревом, передние ходовые огни, светодиодные задние фонари. Также базовая комплектация получит четыре динамика, 8-дюймовый сенсорный дисплей, разъем USB и соединение Bluetooth, водительское сиденье с электрорегулировкой в шести направлениях, датчик наружной температуры, датчики давления в шинах, задние датчики парковки, зеркало заднего вида с антибликовым покрытием, кондиционер, крепления Isofix, пассажирское сиденье с регулировкой в четырех направлениях, передние и задние электрические стеклоподъемники, обогрев передних сидений, отделку сидений экокожей.

Комплектация Luxury дополнена системами безопасности ESP, HAS, а также системой Follow me home, обеспечивающей подсвечивание дороги (например, к дому) в темное время суток после закрывания машины, и камерой заднего вида. Есть здесь и люк с электроприводом, рейлинги и светодиодные ходовые огни.

Из функций комфорта стоит отметить бесключевой пуск двигателя, шесть динамиков, бортовой компьютер, датчик света, задний центральный подлокотник, круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, розетку 12 V, систему бесключевого доступа в автомобиль, регулировку рулевой колонки по высоте и складывание задних сидений в пропорции 60:40.

В настоящее время из автомобилей FAW в России продается только среднеразмерный кроссовер Besturn Х80.

Фото: FAW