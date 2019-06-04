Новые фото Kia Seltos: конкурент Креты готов к продажам

Компания официально заявила, что кроссовер будет носить имя Seltos во всех странах мира.

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Новый глобальный кроссовер Kia станет именоваться Seltos на всех рынках, включая Россию. Об этом официально заявили в российском представительстве компании. Ранее мы предполагали, что автомобиль у нас получит более благозвучное название.

Имя кроссовера связано с греческой мифологией и взято из легенды о смелом сыне Геркулеса Кельте (Celtos). При этом маркетологи решили заменить первую букву на «S», что, как они объяснили, «символизирует скорость (Speed) и динамичность (Sportiness)».

При создании образа Kia Seltos автопроизводитель ориентировался на вкусы и предпочтения поколения «миллениалов», то есть людей, родившихся после 1981 года. Главными особенностями дизайна стали удлиненный капот и четкая линия переднего бампера, а также особенная подштамповка на боках, делающая «плечевую линию» автомобиля выразительнее. Образ дополняет сужающаяся к задней части линия окон. Задний бампер украшает хромированная горизонтальная линия, соединяющая патрубки выхлопной системы, параллельно которой, выше, проходит еще одна горизонтальная линия, соединяющая фонари.

Желая привлечь молодых людей, которые ценят в машинах технологичность, Kia оснастила Seltos рядом современных систем для связи с внешним миром и 10,25-дюймовым сенсорным экраном информационно-развлекательной системы. Подчеркивает современность технологий разноцветная динамическая цветная подсветка Sound Mood Lighting.

Мировая премьера Kia Seltos должна состояться в этом месяце, а продажи кроссовера намечены на вторую половину текущего года.

Подробнее о новом Kia Seltos можно узнать здесь.

Следующей внедорожной новинкой от Kia должна стать кросс-версия XCeed.

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Фото: Kia, autoblog.com