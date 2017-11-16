Примерно две трети водителей слушают музыку, находясь за рулем. Но одни предпочитают Баха, а другие — хип-хоп. Есть ли связь между жанром музыки и состоянием водителя? Теперь ест ответ.

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На вопрос, для чего вы слушаете музыку, когда едете, водители сообщают, что музыка расслабляет, помогает сосредоточиться, а также отвлекает от утомительной пробки или однообразия долгого автомобильного путешествия.

И хотя музыка может отвлечь наш мозг от повседневной рутины, способна ли она стать отвлекающим фактором внимания водителя? Есть ли определенный жанр музыки, который менее всего отвлекает или типы треков, которые действительно могут помочь нам сконцентрироваться на движении? Тихая, расслабляющая классическая композиция замедляет реакции, а тяжелый металл делает манеру езды более агрессивной? Так ли это?

Чтобы выяснить это, издание Auto Express провело совместный эксперимент с компанией IAM Roadsmart и испытала реакцию людей на высокотехнологичных и реалистичных симуляторах вождения.

Сначала испытуемые прошли несколько тренировочных кругов трассы, чтобы ознакомиться с треком и установить контрольное время, по которому будут оцениваться круги, когда мы слушаем музыку. Таким образом был выявлен контрольный показатель для двух кругов — четыре минуты и 34 секунды.

Затем пришло время ввести в поездку прослушивание музыки, причем включали ее на большой громкости. Пилот надел наушники, и первым треком, который он «испытал» стал Slipknot — громкая, быстрая песня в стиле хэви-метал. Жесткий музыкальный трек значительно усложнил задачу, пилоту стало ощутимо труднее плавно ускоряться и тормозить. Результаты теста это подтвердили, время прохождения двух кругов увеличилось на 14 секунд. Также наблюдатели отметили, что водитель сделал несколько резких нажатий на педаль газа, пытаясь удержать скорость на 80 км /ч, и при торможении водитель переехал стоп-линию на два корпуса автомобиля, без музыки погрешность составила бы только один корпус.

После нескольких кругов в тишине, пилоту поставили фортепианный шедевр «Вариации Голдберга» Иоганна Баха. Эта тихая, умиротворяющая музыка является полной противоположностью хеви-металу, и пилот погрузился в чувство спокойствия, при этом его результат прохождения кругов оказались на 12 секунд ниже базового темпа. Наблюдатели отметили более мягкие действия водителя — без рывков и внезапных ускорений, кроме того он остановил машину четко перед финишной линией.

Следующей в плей-листе была композиция Shake It Off от Тейлор Свифт. Эта энергичная поп-музыка не оказала сильного влияния на скорость, время прохождения круга оказалось всего на две секунды больше, чем на контрольном круге. Наблюдатели отметили, что движение под музыку Тейлор Свифт было самым безупречным с точки зрения поддержания рекомендуемой скорости, чуть лучше было лишь движение вообще без музыки. Хотя автомобиль и выехал за стоп-линию на три корпуса машины.

Последним треком стал Humble Кендрика Ламара, хип-хоп трек, не слишком быстрый, но имеющий постоянный, четкий ритм и сложную лирику. Humble не оказал заметного отвлекающего влияния: время круга было потеряно всего на одну секунду, и скорость оставалась достаточно стабильной, как это было с песней Taylor Swift. Но финишная черта оказалась проблемой: автомобиль выехал за стоп-линию на 4 длины машины, и это стало худшим результатом финиширования.

Эксперт IAM объяснил, что поп и рэп, возможно, не были бы такими отвлекающими композициями, если бы их не проигрывали на оглушающей громкости, потому что любая громкая музыка будет отвлекать внимание, при этом легкая музыка на разумной громкости является желанным и комфортным сопровождением в дороге для большинства из нас.

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