Ростех продает акции АВТОВАЗа. Их купит Renault

Глава корпорации Сергей Чемезов рассказал, что все вырученные средства пойдут на развитие АВТОВАЗа.

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Ростех планирует продать Renault около 8% акций владеющего АВТОВАЗом совместного предприятия Alliance Rostec за 10 млрд рублей, рассказал журналистам на ПМЭФ глава россйиской госкорпорации Сергей Чемезов. Таким образом доля Ростеха в СП снизится с 33% до 25%. Акции купит Renault, а вырученные деньги вложат в развитие АВТОВАЗа. Причем Французские партнеры тоже внесут средства —в соотношении один к трем, то есть на один рубль российских инвестиций придётся три рубля французских, сообщает агентство «Прайм».

Сергей Чемезов также рассчитывает на решение вопроса с перерегистрацией СП Alliance Rostec (сейчас она зарегистрирована в Нидерландах) в российскую юрисдикцию до конца года.

Также на прошлой неделе АВТОВАЗ изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое название Акционерное общество «АВТОВАЗ».

Подвижки происходят и в самой Renault: так, сейчас французскому правительству принадлежит 15% акций автоконцерна, но оно планирует снизить свое участие в капитале, избавившись от части акций. Предполагается, что это сделает проще переговоры об упрочении альянса компании с японским Nissan.

В сентябре 2017 года Renault выкупила у Ниссана его долю в СП Alliance Rostec Auto B.V.

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