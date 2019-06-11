Как таксисту заслужить 5 баллов от пассажиров? Исследование

Опрос пользователей такси показал, какие факторы влияют на рейтинг водителя, а также как часто пассажиры оценивают его работу.

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53% пассажиров такси обращают внимание на то, какой водитель их везет, причем женщины это делают чаще, чем мужчины — 58% против 46%. Самые внимательные пассажиры проживают в Грозном — 84%, Тамбове — 77%, Новокузнецке — 73%, Чите — 70%, Томске — 65%, Архангельске — 64%, Улан-Удэ — 63%, Барнауле — 62% и Самаре — 61%. В исследовании поучаствовало более 8100 россиян, а провел его сервис такси «Ситимобил» совместно с компанией ResearchMe.

30% пассажиров всегда оценивают мастерство и впечатления от общения с водителем, треть пользователей никогда не ставят оценки, а остальные делают это время от времени. 83% чаще всего положительно оценивают работу водителей, и лишь 5% пассажиров въедливы и чаще ставят таксистам низкие отметки.

Как действовать водителю, чтобы заслужить наивысшую оценку? 64% опрошенных ответили, что он должен быстро и аккуратно доставить их в пункт назначения. Для 63% пассажиров важна вежливость водителя, на третьем месте по ответам — чистота и аккуратность автомобиля, этот пункт выбрали 62% пользователей такси. Любопытно, что соблюдение правил дорожного движения во время поездки отметил лишь каждый второй пассажир, который ставит таксисту 5 баллов.

На вопрос «за что в последний раз вы поставили высшую оценку водителю такси?», пользователи дали такие ответы: «вкусно пахло в машине, всю поездку наслаждалась запахом», «водитель был молод и весел», «это была женщина с утонченным музыкальным вкусом, не нарушавшая ПДД, и в целом quite a nice person», «водитель читал стихи собственного сочинения».

67% пассажиров считают недопустимым, если водитель грубит, 61% готовы поставить низкую оценку таксисту, если он не соблюдал ПДД, в салоне авто было грязно или плохо пахло. А чуть больше половины — если водителя пришлось долго ждать или он вовсе приехал не туда.

Меньше всего пользователей беспокоит разговорчивость или молчаливость водителей и музыка в салоне.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС