ГИБДД хочет ввести новые экспресс-тесты на алкоголь и наркотики

Госавтоинспекция России намерена внести изменения в механизм освидетельствования водителей на состояние опьянения.

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ГИБДД предлагает ввести промежуточный экспресс-тест, который при положительном результате будет являться лишь основанием для дальнейшей полноценной проверки.

Впервые в российской практике инспекторы будут использовать прибор, анализирующий наличие наркотических веществ в слюне человека (впоследствии, впрочем, у него все равно возьмут мочу на анализ). В Госавтоинспекции надеются, что это поспособствует соблюдению прав и законных интересов участников движения и сведет к минимуму число конфликтов, пишет «Коммерсант».

Сегодня существует пять оснований для проверки: запах алкоголя изо рта, неустойчивая поза, нарушение речи, покраснение лица, а также «поведение, не соответствующее обстановке». ГИБДД предлагает ввести шестое: «показания приборов (средств), свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ».

Прибор, скорее всего, будет с индикатором (лампочкой). Водителю предложат в него дунуть. Если лампочка не загорится, он поедет дальше, а срабатывание прибора будет означать, что человек должен пройти дальнейшее, более серьезное освидетельствование. При этом понятые, видеосъемка при продувке не требуются, водитель может также без последствий отказаться от процедуры, но тогда полноценного медосвидетельствования не избежать. Его инспектор проводит уже с понятыми (или видеосъемкой), проверкой с помощью алкометра, который измеряет этанол в выдохе (допустимая норма — не более 0,16 мг на литр), распечаткой результата и т. д. При необходимости водитель направляется на дальнейшее освидетельствование в медучреждение, отказ от которого чреват штрафом в 30 тыс. руб. и лишением прав.

Также водителю предложат (впервые!) сдать слюну на экспресс-тест. С его помощью выявляются распространенные наркотические вещества (опиаты, героин, кокаин, марихуана и т. д.). Если лампочка загорелась, это основание для дальнейшего направления водителя на полноценное освидетельствование в медучреждении с забором анализа мочи.

В Госавтоинспекции рассчитывают, что новые приборы позволят проверить большее число водителей, причем не только в ходе спецрейдов, но и во время рядового надзора за дорожным движением.

Эксперты говорят, что, с одной стороны, экспресс-тестирование ускорит процесс проверки водителей, а с другой — станет почвой для злоупотреблений, так как сделать имитацию положительного результата для такого прибора будет довольно просто.

Не совсем ясно также с проверкой на наркотическое опьянение — некоторые виды современных синтетических наркотиков не получается определить даже в химических лабораториях, а тут предлагается экспресс-анализ, который заточен всего под несколько самых распространенных видов наркотиков. И если инспектор видит, что с человеком что-то не то, а прибор показывает, что все в порядке, то он будет вынужден водителя отпустить.

Обновить правила освидетельствования ГИБДД предлагала еще в 2015 году, но из-за непродуманности положения возмутилась общественность, и документ так и не приняли.

Среди других инициатив МВД — предложение закрепить на законодательном уровне возможность конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения.

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