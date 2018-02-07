Социальный ролик об опасности ж/д переездов порвал интернет

Пользователи соцсетей оценили «креатив» постановщиков. ну а они просто такие образом провели профилактическое мероприятие.

В Сети появился ролик, посвящeннный Дню безопасности железнодорожных переездов, который отмечали 6 июня. Постановочное шоу организовали и провели омские железнодорожники совместно с инспекторами ГИБДД для привлечения внимания к проблеме соблюдения правил дорожного движения. Ролик «Не разбивай свою жизнь» снят на железнодорожном переезде по улице Советская и сделан с юмором, хотя и видно, что бюджет его совсем скромный.

Акция, по мнению организаторов, должна была напомнить водителям, что в результате нарушения правил проезда на красный сигнал светофора жизнь человека становится хрупкой как стекло.

Театрализованная постановка представляла собой движение фанерного автомобиля к стоящему на рельсах локомотиву. После символического столкновения с последним автомобиль раскалывается на части, из него выбегают два человека в блестящих костюмах и застывают в странных позах. В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, филиале ОАО «РЖД» напомнили, что «именно осколки стекла после аварий остаются на месте ДТП и служат напоминанием всем проезжающим водителям о важности соблюдения правил пересечения переездов».

Появившись в соцсетях, видео моментально завоевало вирусную популярность.

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Видео: YouTube