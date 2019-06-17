Медведев поручил Козаку проверить рост цен на бензин — журнал За рулем

Медведев поручил Козаку проверить рост цен на бензин

Глава правительства дал задание вице-премьеру уточнить информацию о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири, а потом доложить о результатах.

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«Циркулирует информация о том, что выросли цены на бензин, причем речь идет о Дальнем Востоке и Сибирском регионе, в частности, я смотрю сообщения, где говорится о заправках Газпромнефти, некоторых других. Надо разобраться, что это, если это какой-то просто всплеск — это одна ситуация, если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решения, которые мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», — обратился Медведев к Козаку.

Тот заверил премьер-министра, что уже вечером встретится с представителями нефтяных компаний и «обсудит эту историю».

Средние розничные цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 в России с 10 по 14 июня выросли на 11 копеек и 10 копеек соответственно и составили 42,33 и 45,5 рубля за литр, такую информацию приводит Thomson Reuters Kortes,. Дизтопливо в среднем стало дороже на 6 коп. и стоит 46,53 руб. за литр. При этом в Дальневосточном федеральном округе темпы роста цен заметно опередили среднюю динамику: цены на АИ-92 выросли там на 74 копейки (до 45,84 руб. за литр), АИ-95 подорожал на 67 копеек (до 47,51 руб. за литр), сообщает агентство ТАСС.

Фото: depositphotos.com

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