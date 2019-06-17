Когда что-то пошло не так: полицейский разворот обернулся «крышей»

Автомобиль Lada Vesta сдает назад, проезжает конусы и резко разворачивается. Вместо разворота получается сальто, при этом машина вновь приземляется на колеса. К ней бегут люди в форме, но все завершилось с минимальными потерями — водитель и пассажир самостоятельно покидают салон. Как стало известно СМИ, этот инцидент произошел во время армейского конкурса «Дорожный патруль», проходившего на подмосковном полигоне «Ногинский». Президент Гильдии каскадеров России Александр Иншаков рассказал РИА Новости, в чем заключалась ошибка водителя. Когда такого рода трюки выполняют каскадеры, они заранее поливают водой асфальт или используют песок, чтобы было поменьше сцепления с дорожным покрытием. В принципе, ребята все сделали правильно, но им «немного не хватило опыта».
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Видео: YouTube
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