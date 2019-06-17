Когда что-то пошло не так: полицейский разворот обернулся «крышей»

Чем опасна покупка залогового авто Продажа залоговых машин — одна из распространенных мошеннических схем на вторичном рынке. Чаще всего в залоге находятся дорогостоящие авто в возрасте до трех лет. Купить такие машины можно не только с рук, но и в автосалоне. Чем опасна такая покупка и как не попасться на удочку нерадивых продавцов, рассказываем в статье. Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, Suzuki SX4 — тест-драйв в цифрах Эксперты «За рулем» провели тест-драйв полноприводных японских кроссоверов на асфальте и бездорожье, загнали машины на роликовые платформы и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник. Большой тест кроссоверов: Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX и Suzuki SX4 Какой из трех полноприводников самый способный на бездорожье и при этом лучше всего подходит на роль семейного автомобиля на каждый день: чистокровный «японец», или тот, что произведен в Венгрии, или тот, что сделан в России? Ответ знает эксперт «За рулем».