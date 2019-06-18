В Думу внесли законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут

У водителей будет единый временной интервал, чтобы принять решение — оплатить стоянку или уехать. Так, в Москве этот временной лаг составляет 5 минут, и не всегда за это время автовладелец успевает оплатить парковку.

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У водителей будет единый временной интервал, чтобы принять решение — оплатить стоянку или уехать. Так, в Москве этот временной лаг составляет 5 минут, и не всегда за это время автовладелец успевает оплатить парковку.

Законопроект, который устанавливает единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки автомобиля внесла фракция «Единая Россия».

Авторами инициативы стали председатель комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев, его первый заместитель Виталий Ефимов и первый замглавы комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«…предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы (10 минут), что позволит пользователям парковки принять решение, что ему делать дальше — уехать или оплатить стоянку и выполнить текущие бытовые потребности (осуществить загрузку, выгрузку вещей), высадку пассажиров и др.», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также планируется обновить систему взимания платы за пользование платными парковками, и предоставить право регионам самим решать, каким образом граждане будут платить за парковку.

Например, сейчас в Москве плата за размещение транспортного средства взимается путем списания денег с виртуального парковочного счета, оплаты через специализированное мобильное приложение, через отправку короткого текстового сообщения (СМС) или с помощью звонка на специальный номер. Есть в городе и паркоматы, но практика показывает, что автовладельцы ими пользуются лишь в 1,8% случаев. А между тем они стоят дорого, не менее дорого стоит и их обслуживание.

Также в документе предлагается прописать требования к установке камер фото и видеофиксации. Учитывая, что они предназначены для организации безаварийного движения (Ред.: за скобками осталось, что не для зарабатывания денег), требования к ним должны быть урегулированы на уровне федерального закона.

Напомним, что в начале введения платных парковок время бесплатного пользования составляло 15 минут, но 15 декабря 2018-го этот интервал сократили до 5 минут.



Фото: Александр Щербак/ТАСС