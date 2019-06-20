Водитель Honda Civic проехал нужный съезд и решил «слегка» нарушить — пересек сплошную линию направляющей разметки.

Однажды это случается с каждым — подъезжаешь к выезду с автомагистрали и в последний момент понимаешь, что не успел заранее перестроиться, а сплошная разметка уже не позволяет этого сделать. Законопослушные едут до следующего разворота, а некоторые полагают, что правилами можно и пренебречь — не такое уж это и большое нарушение, однако не зря же рисуют на дороге запрещающую разметку!

Водитель Honda Civic решил нарушить правила, но, как назло, поблизости находился патрульный экипаж полиции. Карма настигла нарушителя мгновенно — фактически, офицер начал открывать дверь своего патрульного автомобиля в момент, когда «Сивик» поравнялся с грузовиком. Полицейский все прекрасно видел и потребовал от водителя съехать на обочину, к радости дальнобойщика, на машине которого был установлен видеорегистратор.

Впрочем, пользователи соцсетей утверждают, что полицейские довольно часто сидят в засаде именно в этом месте — на выезде с автострады в Монреале, так как многие автомобилисты пытаются тут нарушить ПДД.

В этом видео водитель Мерседеса, выехавший на встречку, нарвался на велосипедиста, который вежливо, но твердо остановил автохама.

Видео: YouTube