Отзыв Шкоды: подушка слишком медленная!

Росстандарт информирует о добровольном отзыве 24 транспортных средств марки Skoda (Octavia, Superb, Kodiaq). Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018–2019 годах, с VIN-кодами, список которых можно найти на сайте Росстандарта. Причиной отзыва транспортных средств является то, что подушка безопасности водителя в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро.
Дилеры уведомят владельцев машин о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сверив VIN-код автомобиля с предоставленным Росстандартом перечнем.
На транспортных средствах будет бесплатно заменена подушка безопасности водителя.
- Информацию о других отзывных кампаниях, объявленных на российском рынке, ищите по ссылке.
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