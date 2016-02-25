Отзыв Шкоды: подушка слишком медленная! — журнал За рулем

Отзыв Шкоды: подушка слишком медленная!

На российском рынке отзывают несколько моделей автомобилей Skoda из-за недостаточно быстрого срабатывания подушки безопасности.

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Росстандарт информирует о добровольном отзыве 24 транспортных средств марки Skoda (Octavia, Superb, Kodiaq). Отзыву подлежат автомобили, реализованные в 2018–2019 годах, с VIN-кодами, список которых можно найти на сайте Росстандарта. Причиной отзыва транспортных средств является то, что подушка безопасности водителя в случае срабатывания может надуться недостаточно быстро.

Дилеры уведомят владельцев машин о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы могут и самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сверив VIN-код автомобиля с предоставленным Росстандартом перечнем.

На транспортных средствах будет бесплатно заменена подушка безопасности водителя.

  • Информацию о других отзывных кампаниях, объявленных на российском рынке, ищите по ссылке.
Фото: depositphotos.com

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