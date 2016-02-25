Отзыв Шкоды: подушка слишком медленная!

Как выбрать огнетушитель: 9 правил для автовладельца Что означают символы на огнетушителе; купить новый или перезарядить старый; как отличить подделку... — на эти и другие вопросы автомобилистов отвечают эксперты «За рулем». Купить машину в онлайне — вы к этому готовы? Скоро все автосалоны станут виртуальными. Рассказываем, как будет выглядеть процесс покупки. GSM-сигнализация своими руками: совет читателя Владелец кроссовера Renault Kaptur догадался приспособить на свою машину комплекс охранной сигнализации для дома. Одно из преимуществ такого решения — возможность включать и отключать сигнализацию как с пульта, так и со смартфона.