С развитием технологий угонщики стали применять новые способы угона автомобиля, противостоять которым нужно тоже по-новому.

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Согласно статистике МВД, в 2018 году в России было угнано 42 677 автомобилей, из них 21 843 — чтобы просто покататься: так воры уходят от более серьезного наказания за совершенное преступление.

Современные автомобили оснащаются, казалось бы, весьма действенными противоугонными системами, но, имея на руках технологичные гаджеты, преступники легко завладевают чужими машинами. Проанализировав методы угона, Роскачество дало несколько рекомендаций защиты.

Мы уже писали о том, что Общественная организация автомобилистов Германии General Automobile Club (ADAC) во время своего исследования выяснила, что 230 современных машин с системой бесключевого доступа из 237 протестированных очень легко угнать с помощью простой хакерской атаки. Используемые при этом устройства перехвата сигнала стоят копейки и свободно продаются в интернет-магазинах. Сигнал просто транслируется от ключа до автомобиля, после чего двери машины разблокируются, двигатель запускается и преступники просто уезжают, потратив на угон менее пяти секунд. В связи с этим Ford, например, советует держать ключ в металлическом футляре, который блокирует его сигнал. Способ действенный, но очень неудобный.

Роскачество предложило другие способы защиты автомобиля от угона, среди которых водитель сможет выбрать подходящий для себя.

Аэрография и наклейки позволят сделать автомобиль приметным, а значит неинтересным угонщикам, так как преступники не хотят связываться с выделяющимся в потоке автомобилем. Им легче подыскать менее приметный аналог.

Противоугонная метка позволяет блокировать пуск двигателя, если компьютер автомобиля не обнаружил ее дополнительный сигнал, передаваемый на иных, нежели сигнал штатного брелока, частотах.

Пин-коды, как при блокировке смартфонов, предусматривают определенную последовательность нажатий кнопок на центральной консоли. Это не отдельная клавиатура, а штатные кнопки аудиосистемы, климат-контроля и так далее. Специалисты смогут запрограммировать вам определенную последовательность, без введения которой пуск мотора будет невозможен.

Замок на рулевое колесо в рекламе не нуждается. Его, конечно, можно вскрыть, но на это нужно время, которого у угонщиков никогда не бывает. То есть это, скорее, сдерживающий фактор, и сила его — в количестве замков: на руль, коробку передач, педали.

Спутниковая сигнализация остается одним из лучших решений, в котором используются спутниковые и мобильные технологии. Таким образом отслеживается местоположение автомобиля, дистанционно блокируются двери и двигатель, вызывается полиция.

GPS/GSM—маяк, спрятанный где-то в автомобиле, сложно обнаружить, так как в спящем режиме он не испускает никаких сигналов. Будучи активированным после угона, он подскажет точное местоположение машины.

У некоторых моделей есть незадекларированные возможности защиты от угона. Вы можете о них просто не знать, но в компании вам обязательно о них расскажут. Для получения подобной информации обратитесь к дилеру.

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