Доказано качество станков АВТОВАЗа: годятся даже для Мерседеса

Специалистам дирекции по безопасности АВТОВАЗа не раз удавалось разоблачать кражи частей станков, инструментов и даже пресс-форм. Но этот случай удивил даже сотрудников службы.

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На рабочем месте № 17 цеха № 1F31 производства технологической оснастки проверяющие обнаружили комплект деталей, который никак не мог принадлежать какому-либо из производств АВТОВАЗа. В инструментальном шкафу лежали втулки, упоры, выталкиватели, пуансоны и прочие детали, необходимые для изготовления объемного фирменного знака… Mercedes. Произошло это 30 мая, пишет газета «Волжский автостроитель».

Пока неизвестно, хотели ли неизвестные предприимчивые умельцы штамповать в цехе эмблемы или изготовили комплект заказчику со стороны. Сейчас это выясняют в ходе внутреннего расследования, после его завершения обещают рассказать о деталях.

Днем позже, 31 мая, в корпусе производства технологической оснастки cпециалисты дирекции по безопасности нашли припрятанные под ведром матрицы, предназначавшиеся для серийного производства вилки переключения передач для агрегатов трансмиссии. Теперь неизвестный теневой цех, куда их должен был доставить похититель, не сможет начать изготовление контрафакта.

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