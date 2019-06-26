Грустная история: ревнивый муж, жена, любовник и избиение машины

Выследив супругу, мужчина не смог сдержать эмоций. Шокирующие кадры избиения автомобиля были сняты дорожной камерой в Китае.

На видео, снятом в Сипине (провинция Цзилинь), видно, как мужчина, вооруженный металлической палкой, впал в ярость, запрыгнул на капот автомобиля и начал бить по стеклу после того, как увидел, что из него вышла его жена.

Однако водитель не остановил транспортное средство и продолжил движение по оживленной дороге, видимо, опасаясь, что удары придутся уже не по ветровому стеклу, а по его голове. А возмущенный мужчина и не думал отступать и, уже лежа на капоте, продолжил дубасить по стеклу, пока окончательно его не разбил.

Водитель все же был вынужден остановиться, после чего рогоносец Ли и разлучник Чжан вступили в рукопашный бой. К счастью, кто-то из прохожих вызвал полицию, и та примчалась мгновенно, не допустив смертоубийства.

Ли был задержан полицией, а Чжан освобожден под залог до «выяснения всех обстоятельств дела», говорится в заявлении местной полиции. Хотя чего уж тут выяснять!

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Видео: YouTube