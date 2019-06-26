История автомобилиста, лишившего трамвай «товарного вида». Это стоило ему 1,5 миллиона! — журнал За рулем

История автомобилиста, лишившего трамвай «товарного вида». Это стоило ему 1,5 миллиона!

По сути, это очень грустная история, потому что «примерить» на себя эту ситуацию может каждый водитель. Произошло ДТП, не очень значительное, однако пострадал общественный транспорт, а он не копейки стоит. И виновник аварии «попал» на 1,5 млн рублей. За что, спрашивается?

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Алексей Потемкин в июне 2016 года в Москве на 1-й Сельскохозяйственной улице выезжал из двора направо и, сам того не ожидая, врезался в трамвай «Витязь-М», который почему-то ехал во встречном направлении, излагает суть произошедшего «КоммерсантЪ».

Ну а дальше был суд, который обязал автовладельца выплатить Мосгортрансу 1,5 млн руб. за поврежденный трамвай. Причем сам ремонт составил порядка 36 тыс. рублей, а все остальное — потеря товарной стоимости подвижного состава. Почему так дорого? А потому что для оценки ущерба Мосгортранс заказывал независимую экспертизу, в ходе которой применялась методика Минюста: в формулу закладывалась стоимость нового трамвая — почти 100 млн рублей.

Потемкин очень удивился, но в ноябре 2017 года удовлетворил иск и теперь пытается найти правду в суде. Да, в аварии был виноват он — ГИБДД признала его нарушившим ПДД, а полиса ОСАГО у него не было. Он не против был заплатить за восстановительный ремонт общественного транспорта, у которого повреждены левая стойка, передняя облицовка, облицовка левой фары. Но что за дикая сумма — 1,46 млн руб., в которую оценили утрату товарной стоимости (УТС)!

Пленум Верховного суда ранее разъяснял, что УТС — это ухудшение товарного вида транспортного средства и его качеств в результате «снижения прочности и долговечности отдельных деталей, узлов и агрегатов, соединений и защитных покрытий».

Но представитель Алексея Потемкина в суде, Дмитрий Иванов, сомневается в корректности расчета УТС. Экспертиза ссылается на методику Минюста, в которой цена нового трамвая «Витязь-М» (95 млн руб.) умножалась на коэффициент 1,55, таким образом УТС и составила 1,46 млн руб. Трамвай вышел на линию за несколько дней до ДТП в Сельскохозяйственном проезде, следует из заключения, то есть был практически новым. А стоимость подвижного состава бралась из госконтракта, в котором учтена не только цена транспортного средства (всего трамваев по контракту предполагается закупить 300 единиц), но и его обслуживание в течение 30 лет.

В Минюсте от подобной рекомендации проведения экспертиз открещиваются, отмечая, что она не является нормативным правовым актом и эксперт, проводя судебную экспертизу, сам решает, какой методикой ему лучше воспользоваться.

Есть вопросы и другого порядка: да, виноват автовладелец, который не заметил ехавший трамвай, но почему трамвай ехал по путям попутного направления? Никаких знаков, предупреждающих о том, что такое возможно, в данном месте нет. Теперь уже виновник аварии собирается обратиться с иском к ЦОДД, ведь существующая организация движения в этом месте потенциально опасна и провоцирует аварии!

В Мосгортрансе настаивают, что водитель, согласно ПДД, прежде чем выезжать из двора, должен убедиться в безопасности своего маневра. При этом в ПДД не сказано, что трамваи, по сути, могут ездить по встречке.

Также любопытно, что утрату товарной стоимости при авариях с трамваями, судя по всему, в судах взыскивает только столичный Мосгортранс. В остальных подобных ситуациях при обращении в суды за аварии с общественным транспортом с автовладельцев взыскивают только средства, затраченные на ремонт и компенсацию вынужденного простоя.

В соцсетях идет бурное обсуждение этого случая — аппетиты столичного транспортного хозяйства вызывают недоумение. Если автовладелец виноват, он должен ответить, тут сомнений ни у кого нет. Но не покидает ощущение, что кто-то еще собирается и нажиться на и так неприятной жизненной ситуации.

Фото: «За рулем»

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