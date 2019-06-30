Переводим китайские названия машин. Вы сильно удивитесь!

Название корпорации Great Wall — самое простое и в переводе с английского означает «Великая стена». Образ стены присутствует и на логотипе бренда. Если присмотреться к нему, то можно увидеть две заглавные буквы G и W, стилизованные под сторожевые башни, а вокруг — кольца Великой стены, пишет «АиФ»
Дочерний бренд этой компании — Haval (китайцы просят, чтобы его произносили как Хавэйл, не Хавал!). Название происходит от английского have all — «есть все». Автомобиль должен ассоциироваться у покупателя с достатком и престижем.
Аббревиатура BYD происходит от английского словосочетания Build Your Dreams, то есть «Построй свою мечту». Но в России продажи машин этой марки мизерны, так что у нас мало кто может всерьез похвастать «своей мечтой».
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SAIC — тут все по-деловому просто: название составлено из первых букв Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC), что в переводе означает «Шанхайская индустриальная корпорация».
FAW — старейший производитель автомобильной техники из Китая. Но мало кто знает, что эта аббревиатура составлена из словосочетания First Automobile Works, «Первый производитель автомобилей».
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Если подойти к рядовому китайцу и произнести название Geely вслух, он заулыбается и будет хвалить правительство. Ведь это слово похоже на фразу из китайского языка со значением «сладкая жизнь». Написание названия бренда латинскими буквами сопровождается пояснениями в виде слоганов и девизов «Sweet life, Geely drive». По мнению китайских маркетологов, сладкую жизнь невозможно представить без увлекательного вождения автомобиля Geely.
Компания Chery давно известна и популярна в России, но название взяла не от сладкой черешни, а знаменует особое благословение китайского правительства, пожелавшего видеть в городе Уху провинции Аньхой крупное автомобильное производство. Китайская фраза «особое благословение» и закодирована латинскими буквами в названии Chery.
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Корпорация Brilliance создавалась для производства машин на экспорт, поэтому и слово универсальное для всех языков, означающее блеск, яркость, великолепие. На эмблеме бренда изображены два китайских иероглифа, означающих то же самое.
И наконец, название одного из популярных на отечественном рынке брендов — Lifan — созвучно с китайским выражением «ли фань», то есть «идти на всех парусах». Что прекрасно отражено и в логотипе бренда.
- 8 000 000 000 руб. потратили в первом квартале 2019 года россияне на китайские автомобили.
- Китайцы больше не копируют известные бренды, ну или почти не копируют. У них уже есть водородомобили и суперкары собственной разработки, с которыми «За рулем» ознакомился на автосалоне в Шанхае.
Фото: depositphotos.com
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