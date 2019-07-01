Секретная функция Renault: две кнопки и тишина в салоне У каждого автомобиля есть такие функции, о которых можно узнать из инструкции по эксплуатации. Вот только кто их читает? Правильно, единицы. Поэтому читаем инструкцию вместе с «За рулем». Платные парковки: еще один регион будет с ними Мособлдума приняла в трех чтениях закон, позволяющий организовывать и регулировать платные парковки в регионе. Власти получили право устанавливать тарифы и зону расположения таких стоянок. Как разводят покупателей: дубликат ПТС Покупка машины, как ни странно, все еще сопряжена с некоторым риском. И даже не очень важно, обращаетесь ли вы к частникам или идете прямиком в автосалон. Нечистые на руку продавцы не дремлют и постоянно совершенствуют методы изъятия денег у населения. Вместе с юристом мы рассмотрели различные спорные ситуации и выяснили, когда стоит ввязываться в сделку, а когда лучше этого не делать.