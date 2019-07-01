Материалы по темеГрузовики согнали с асфальта на время жары
Грузовики и фуры, масса которых превышает допустимую, сильно разрушают дорожное покрытие. Скоро это будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля и груза, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Такое решение приняли на заседании Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения. Там решили ввести жесткие меры в отношении нарушителей.
Ранее национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» попросила Владимира Путина предусмотреть возможность взыскивать ущерб за порчу инфраструктуры из-за превышения допустимого веса большегрузов как с компаний-перевозчиков, так и с собственников перевозимого товара.
- Кроме того, в ПДД собираются ввести новый раздел под названием «Нормы времени управления транспортным средством и отдыха». Согласно ему, водителям грузовиков и автобусов разрешат находиться за рулем не более девяти часов в сутки и при этом каждые 4,5 часа они должны будут отдыхать.
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Фото: depositphotos.com
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