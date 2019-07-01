Конфискация машины и лишение прав — и все это за перегруз! — журнал За рулем

Конфискация машины и лишение прав — и все это за перегруз!

Об этом рассказал глава Минтранса Евгений Дитрих в интервью на телеканале «Россия-1».

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Грузовики и фуры, масса которых превышает допустимую, сильно разрушают дорожное покрытие. Скоро это будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля и груза, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Такое решение приняли на заседании Госсовета, посвященного развитию сети автодорог и организации дорожного движения. Там решили ввести жесткие меры в отношении нарушителей.

Ранее национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» попросила Владимира Путина предусмотреть возможность взыскивать ущерб за порчу инфраструктуры из-за превышения допустимого веса большегрузов как с компаний-перевозчиков, так и с собственников перевозимого товара.

Фото: depositphotos.com

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