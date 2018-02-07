Новый ГОСТ для светофоров: он будет в следующем году

Новый ГОСТ для светофоров по заказу Росавтодора может появиться в России к 2020 году, сообщили ТАСС в Дорожном агентстве. Он будет действовать на всех дорогах — от муниципальных до федеральных. Речь идет о стандартизации процесса содержания объектов дорожной инфраструктуры.
Называться новый ГОСТ будет «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания светофорных объектов». С помощью этого регламента власти собираются обеспечить соблюдение межремонтных сроков, уточнить комплекс работ по содержанию таких объектов и повысить их качество.
После введения в 2014 году обязательного светофорного регулирования пешеходных переходов через многополосную проезжую часть их количество резко возросло. Только на подведомственной Росавтодору сети их насчитывается 1571 штука. Все светофоры нужно поддерживать в работоспособном состоянии, а соответствующего регламента содержания светофорных объектов пока нет.
- Для гаджетоманов в некоторых странах делают «лежачие светофоры» по аналогии с «лежачими полицейскими».
- В «Ростехе» разработали и умные светофоры: устройство помимо своих прямых функций регулирования дорожного движения способно отображать данные о пробках, погоде и дорожной ситуации.
- Кто, где и за сколько ставит светофоры? Это выяснил наш автор.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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