Новый ГОСТ для светофоров: он будет в следующем году

Светофоров стало больше, поэтому выросла и потребность в единых правилах их содержания в работоспособном состоянии, объясняют в Росавтодоре.

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Новый ГОСТ для светофоров по заказу Росавтодора может появиться в России к 2020 году, сообщили ТАСС в Дорожном агентстве. Он будет действовать на всех дорогах — от муниципальных до федеральных. Речь идет о стандартизации процесса содержания объектов дорожной инфраструктуры.

Называться новый ГОСТ будет «Дороги автомобильные общего пользования. Технические правила содержания светофорных объектов». С помощью этого регламента власти собираются обеспечить соблюдение межремонтных сроков, уточнить комплекс работ по содержанию таких объектов и повысить их качество.

После введения в 2014 году обязательного светофорного регулирования пешеходных переходов через многополосную проезжую часть их количество резко возросло. Только на подведомственной Росавтодору сети их насчитывается 1571 штука. Все светофоры нужно поддерживать в работоспособном состоянии, а соответствующего регламента содержания светофорных объектов пока нет.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС