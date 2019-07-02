Toyota обновила топовую версию пикапа Hilux

Новая топ-версия называется теперь Hilux in Black:, она имеет темные элементы дизайна, и просят за такой автомобиль 2 862 000 рублей.

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В России стартовал прием заказов на пикап Hilux в новом топовом исполнении Exclusive Black, которое пришло на смену предыдущей топовой версии Exclusive.

Эту версию отличают темные элементы дизайна в экстерьере и интерьере: черные легкосплавные диски, черные глянцевые боковые зеркала, ручки дверей и элементы на капоте, окантовка решетки радиатора и противотуманных фар цвета темный хром, полностью черный салон, интерьерные вставки цвета «рояльный лак» и другие акценты.

Кроме того, особенностью модели стало новое исполнение панели приборов и уникальный комплект ключей, дизайн которых зарезервирован за серией Exclusive Black.

Toyota Hilux Exclusive Black предлагается с 2,8-литровым турбодизельным мотором (177 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом и обойдется в 2 862 000 рублей. Напомним, версия на ступеньку ниже — «Престиж» — стоит 2 799 000 рублей, а начальная «Стандарт» — 2 306 000 рублей.

егмент пикапов теряет популярность на российском рынке, утверждает «Автостат» — в марте этого года доля пикапов составила 0,5% от общего объема рынка, тогда как показатель марта 2018 года составлял 0,8% — спад на 43,2%.

По итогам 5 месяцев 2019 года в России продали 1126 пикап Toyota Hilux: 59% продаж пришлось на версии с автоматической коробкой передач, а 46% — на топовые комплектации.

Согласно статистике АЕБ, в мае продажи легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 7%, до 137 624 штук.











Фото: Toyota