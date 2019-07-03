Первая в мире систему безопасности, которая срабатывает до столкновения с внешней угрозой, разработала компания ZF.

Боковые аварии являются одними из самых опасных типов дорожно-транспортных происшествий. Чтобы повысить безопасность в случае бокового удара, ZF представила прототип первой в мире системы защиты пассажиров до столкновения. Внешняя боковая подушка безопасности открывается за миллисекунды до столкновения и создает дополнительную боковую зону смятия.

В отличие от обычных решений для подушек безопасности, новая подушка разворачивается снаружи автомобиля, точнее, в области бокового порога. Самая большая сложность, которая была при ее разработке: еще до столкновения система должна безошибочно обнаружить неизбежную аварию и активировать внешнюю боковую подушку безопасности. Для принятия решения у системы есть только 150 миллисекунд времени. В самой подушке есть калиброванное отверстие,через которое под давлением выталкивается газ, что тормозит наехавший автомобиль, а при резком сжатии воздух нагревается и тем самым тоже поглощает часть энергии.

Чтобы подушка сработала, сетевые датчики окружающей среды автомобиля — камера, лидар и радар — должны быстро и точно выявить потенциальные опасности. Как только появляется информация,, алгоритмы системы определяют, является ли воздействие действительно неизбежным, и полезно ли в такой ситуации срабатывание боковой подушки безопасности. Если это так, включаются газовые генераторы и заполняют внешнюю подушку безопасности, которая затем разворачивается от бокового порога вверх. В зависимости от типа автомобиля, новая подушка имеет объем от 280 до 400 литров, что в пять-восемь раз больше подушки безопасности водителя.

В случае бокового удара пассажиры, находящиеся на стороне аварии, подвергаются серьезной опасности, особенно, если удар происходит на большой скорости, и виновник аварии сильно вдавливается в салон. В компании утверждают, что боковая подушка безопасности способна снизить последствия такого удара для пассажиров на 40%.

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