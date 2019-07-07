Взлом беcключевого доступа: опрос всех автопроизводителей

Количество угонов автомобилей с системой бесключевого доступа в салон растет: мошенники просто транслируют сигнал ключа от квартиры жертвы до его автомобиля.

Рост количества автокраж с помощью новых технологий заставляет автопроизводителей создавать новые системы защиты и дорабатывать старые, снабжая их новыми функциями, исключающими хакерские атаки.

Уязвимости бесключевого доступа в салон в последнее время стали настолько очевидными, что многие автопроизводители в срочном порядке стали дорабатывать свои системы защиты с учетом нового способа угона машин: сигнал от ключа, лежащего, например, дома, при помощи передатчика транслируется до автомобиля, после чего двери разблокируются, мотор заводится и транспортное средство меняет хозяина.

Какие же меры предпринимают те или иные автопроизводители, чтобы сделать свои машины неуязвимыми для такого рода краж? Autoexpress получил ответы от большинства производителей, правда, некоторые из них оказались не очень вразумительными.

BMW и MINI

Новые системы бесключевого доступа BMW и MINI поставляются с функцией спящего режима и могут быть оснащены датчиками движения. Обе функции блокируют сигнал, если ключом не пользуются.

Alfa Romeo, FIAT, Jeep, Chrysler

Автомобили FCA оснащены стандартными противоугонными устройствами, а система бесключевого доступа может быть деактивирована.

Ford

В апреле на брелоках Fiesta и Focus появились кнопки, отправляющие ключи в спящий режим. Выпущенные ранее ключи можно доработать. Есть в арсенале аксессуаров Ford и специальные чехлы, а также блокираторы Фарадея для предотвращения несанкционированной связи через диагностический разъем автомобиля.

Peugeot, Citroen, DS, Opel

PSA не предлагает ни UWB (сверхширокополосные сигналы с крайне низкой спектральной плотностью), ни блокираторы Фарадея, но заявляет, что занимается разработкой нового решения безопасности. К слову, системы бесключевого доступа у последних моделей могут быть деактивированы.

Honda

В Honda просто заявили, что будут «постоянно работать над совершенствованием» электронных систем управления своих автомобилей.

Hyundai

В Hyundai не сообщили, предпринимаются ли ими меры для устранения потенциальных уязвимостей бесключевого доступа, но заявили, что компания «продолжит разрабатывать эффективные контрмеры».

Jaguar Land Rover

Технология бесключевого доступа JLR была оценена как безопасная во время независимых тестов ADAC. Для защиты компания использует сверхширокополосную технологию. Также в JLR сообщили, что 90% угнанных автомобилей, оснащенных системой отслеживания InControl Secure, возвращаются владельцам.

Kia

Новые Kia с системами бесключевого доступа в Европе поставляются с бесплатным чехлом KaraSafe Faraday. Этот чехол можно приобрести отдельно. В скором времени должны появиться дополнительные средства защиты.

Maserati

В компании заявили, что ее противоугонные системы «соответствуют стандартам безопасности». Кроме того Maserati в Европе поставляется с 12-месячной подпиской на систему отслеживания Vodafone Navtrak.

Mazda

Новый ключ Mazda 3 можно отключить. Ожидается, что эта функция будет доступна на всех новых автомобилях Mazda. Обратившись к дилеру, систему бесключевого доступа можно отключить бесплатно. Компания также планирует существенно доработать эту систему.

Mercedes-Benz

С лета 2018 года брелоки с функцией бесключевого доступа оснащаются датчиками движения. Системы Keyless-Go на всех Mercedes-Benz можно отключить, дважды нажав кнопку блокировки. При этом светодиод на ключе должен мигнуть три раза (два коротких и один длинный световой сигнал).

Mitsubishi

Функции входа и выхода без ключа можно деактивировать по отдельности или вместе, «делая невозможным кражу [автомобилей] с помощью релейного устройства». Mitsubishi использует «скользящие коды клавиш», которые каждый раз посылают разные сигналы. Фирма «рассказывает нашим инженерам в Японии» о проблемах без ключа.

Nissan

Из соображений безопасности компания не смогла сообщить, исправлены ли потенциальные уязвимости системы бесключевого доступа. Но напомнили, что ее можно отключить в меню на панели приборов.

Renault, Dacia, Alpine

Renault не дорабатывала систему, но владельцы могут отключить ее. В будущих моделях компания намерена применять сверхширокополосные сигналы.

Subaru

Сигналы ключа можно отключить нажатием двух кнопок на брелоке. Владельцы могут выбрать функцию ввода пароля при каждом запуске двигателя. Внутренние приемники системы могут отключаться при соприкосновении клавиш ключа с кнопкой запуска двигателя.

Suzuki

Дилеры могут частично отключать системы бесключевого доступа, а пока Suzuki работает над созданием новой системы безопасности автомобилей.

Toyota, Lexus

В Toyota не стали комментировать планы. Пока система бесключевого доступа компаний остается без изменений и может быть деактивирована дилером.

Audi, Skoda, SEAT, Volkswagen

Бесключевой доступ автомобилей VW Group может быть отключен через мультимедийную систему без обращения к дилеру, а скоро должна появиться новая система безопасности.

Volvo

В конце года Volvo представит ключи со спящим режимом. Старые модели так и останутся незащищенными. Дилеры могут отключить функцию бесключевого доступа, оставив функцию запуска мотора с кнопки.

Ответы на четыре главных вопроса о системе бесключевого доступа вы найдете здесь.

Недавно советы по защите автомобилей от угона дали специалисты Роскачества.

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