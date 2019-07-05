Речь идет об альтернативных автомобильному креслу устройствах — направляющих лямках, треугольниках, стяжках.

Материалы по теме А вы своего ребенка возите в автокресле? Точно? Опрос ЗР

Эксперты Роскачества в очередном исследовании рассказали, что альтернативы специальному детскому удерживающему автокреслу нет. В частности, направляющие лямки, треугольники, стяжки, адаптеры, фиксаторы, корректоры и бескаркасные автомобильные кресла не обеспечивают безопасность при перевозке ребенка в машине.

Согласно прежним Правилам дорожного движения, утвержденным в 2005 году, детей до 12 лет можно было перевозить в машине с использованием альтернативных автокреслу средств, однако в 2017 году ПДД изменились. Теперь пункт 22.9 Правил дорожного движения гласит, что детей до 7 лет надо перевозить исключительно в специальных креслах, а детей с 7 до 11 лет на заднем сиденье можно просто пристегивать штатными ремнями безопасности. Тем не менее в магазинах осталась запрещенная продукция. Об опасности бескаркасных кресел рассказали на примере испытаний, проведенных британскими экспертами. Манекен, соответствующий по своим параметрам трехлетнему ребенку, при ударе машины на скорости примерно 48 км/ч вылетел через лобовое стекло.

Подбирая автокресла, родителям следует ориентироваться не только на возраст и вес ребенка, но и его рост. Если он достиг 150 см, верхняя лямка ремня безопасности уже не проходит по шее.

Само кресло обязательно должно быть зафиксировано внутри авто либо штатными ремнями безопасности, либо с помощью креплений Isofix.

Также желательно до возраста полутора лет возить ребенка против хода движения. По мнению экспертов, самое безопасное место для кресла внутри машины — посередине заднего сиденья.

Фото: Depositphotos