Шестое поколение Toyota Hiace: уже в России

Микроавтобус будет представлен в России с 2,8-литровым турбодизелем и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Цены стартуют от 3 043 000 рублей.

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Главные отличия шестого поколения Toyota Hiace — это новая платформа и новая полукапотная компоновка. Переход на обновленную платформу сказался не только на увеличении габаритных размеров, но и на пространстве салона. Длина автомобиля выросла на 535 мм (до 5915 мм), а колесная база — на 750 мм (до 3860 мм). Таким образом пространство салона увеличилось на 256 мм. Благодаря этому в салоне нового Hiace помещается не 12 человек, как раньше, а 13.

В микроавтобусе новые, более удобные кресла, а их спинки стали тоньше, благодаря чему в салоне стало больше места для ног. Посадка и высадка пассажиров теперь удобнее и безопаснее за счет увеличенного дверного проема, специального поручня и подсвечиваемого порога.

Водительское кресло нового Hiace получило более удобную посадку, заметно улучшился обзор, а благодаря тому, что двигатель смещен в переднюю часть автомобиля, в салоне гораздо тише.

Сочетание независимой пружинной подвески на стойках МакФерсона спереди и рессорной подвески сзади хорошо подходит для многоместного микроавтобуса, обеспечивая отличный баланс энергоемкости и комфорта. Благодаря новой конструкции кузова длину рессор удалось увеличить на 200 мм, что привело к увеличению хода задней подвески примерно на 30 мм.

По оснащению Hiace не отличается от современного легкового автомобиля: здесь и мультифункциональный руль с регулировкой по наклону и вылету и кнопками управления аудиосистемой и маршрутным компьютером, и цветной многофункциональный дисплей на приборной панели, и передние электростеклоподъемники с функцией открытия одним нажатием, а также многочисленные отделения для хранения мелких вещей.

Есть тут и климат-контроль передней части салона с дополнительным кондиционером и отопителем пассажирского салона, датчик света, боковые зеркала с электроприводом регулировки и складывания.

Новый Hiace оснащается турбодизельным двигателем объемом 2,8 литра и мощностью 150 л. с., который агрегатируется 6-ступенчатой механической коробкой передач.

За безопасность микроавтобуса отвечают фронтальные подушки безопасности, ABS, система курсовой устойчивости (VSC), усилитель экстренного торможения, система распределения тормозных усилий, включение аварийной сигнализации при экстренном торможении.

Toyota Hiace в 13-местном исполнении предлагается в двух вариантах окраски — серебристый и бежевый металлик.

Стоимость модели составит 3 043 000 рублей.

Впервые помимо 13-местной версии покупателям предложат еще и 9-местный универсал повышенной комфортабельности, для управления которым достаточно водительских прав категории B. В этой версии новый Hiace будет оснащен автоматической коробкой передач и пружинной задней подвеской. У автомобиля особо комфортный салон с капитанскими креслами, а также пакет систем активной безопасности. Цены на него объявят позднее.

А еще после 17-летнего перерыва японцы воскресили спорткупе Supra — первую и пока единственную Тойоту с генами BMW.

Скоро все новые Тойоты смогут сами переключать коробки передач в режим «Паркинг» и глушить двигатели.

Фото: Toyota