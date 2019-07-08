Топ-5 самых популярных моделей до миллиона. Лады в нем нет!

Материалы по темеМы все меньше покупаем автомобилей. И прогноз неутешительный
Лидером стал Kia Rio (средняя цена — 939 тысяч рублей), которых с января по июнь было куплено 47 431 штука. На втором месте — Hyundai Solaris (средняя цена — 897 тысяч рублей) в количестве 30 710 проданных машин. В пятерку лидеров также вошли Volkswagen Polo (средняя цена 848 тысяч рублей; 27 810 проданных автомобилей), Renault Duster (средняя цена 995 тысяч рублей; 18 713 проданных автомобилей) и Skoda Rapid (средняя цена 952 тысяч рублей: 16 978 проданных автомобилей).
Напомним, что в целом в июне 2019 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей снизились на 3,3%, или на 5171 шт. по сравнению с июнем 2018 года, и составили 151 180 автомобилей, о чем сообщал Комитет автопроизводителей АЕБ.
- 10 самых популярных кроссоверов российского рынка перечислены в этой публикации.
Фото: depositphotos.com
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