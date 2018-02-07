Глазами пилота: рекордный заезд со 156 поворотами на Bentley

Преодолеть всю дистанцию легендарного подъема на гору Пайкс-Пик теперь может каждый желающий.

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Ежегодно в Колорадо проходит гонка по подъему на холм, а точнее — на гору Пайкс-Пик. 20-километровую трассу со 156 поворотами покорять пытаются многие, и лишь некоторым удается не просто добраться до финиша, но и установить при этом рекорд.

Таким удачливым пилотом уже второй год подряд становится Риз Миллен, выходящий на трассу «гонки в облака» за рулем Bentley. В 2018 году он установил новый рекорд для серийных кроссоверов, поднявшись на Bentley Bentayga на Пайкс-Пик за 10:49.9.

В 2019 году гонщик нацелился на лучшее время в классе серийных спорткаров и сел за руль купе Bentley Continental GT. К 100-летию британской марки Миллен сделал ей отличный подарок, записав на счет бренда новый рекорд — 10:18.488. Весь заезд Риза снимался на камеры, и сейчас Bentley подготовила отчет о восхождении.

Ролик продолжительностью десять с половиной минут позволяет увидеть всю дистанцию гонки глазами пилота. Камера, закрепленная на шлеме гонщика, дает возможность всем зрителям почувствовать себя на месте водителя во время подъема на Пайкс-Пик.

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Видео: YouTube