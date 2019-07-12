Новый Kia Sorento: видео с испытаний на треке

Самая длинная, сложная и опасная гоночная трасса в мире служит излюбленным полигоном всех автопроизводителей для испытания новых машин. Даже если это семейный кроссовер. Прототип Sorento с каркасом безопасности активно гоняют по трассе, готовя автомобиль к премьере.
Ожидается, что серийный Kia Sorento покажут в 2020 или 2021 году. Текущее поколение модели выпускается с 2014 года, а не так давно кроссовер в очередной раз был обновлен, так что на конвейере он может оставаться еще год-другой.
Судя по видео, на Нюрбургринге обкатывают машину уже в серийном кузове и с окончательным вариантом фар. При этом фонари, похоже, еще далеки от окончательного оформления. Дизайн кузова и салона новинки выполнят в стиле флагманских моделей Telluride (кроссовер) и K900 (седан). По оснащению новый Kia Sorento тоже должен быть близок к этим моделям, так что кроссовер сделает шаг вперед в области технологий.
- Тем, кто ждет нового Sorento, стоит рассчитывать, что его оснастят более модными моторами и продвинутой трансмиссией, ведь в ходе испытаний кроссовера в Альпах его настройки оттачивали с помощью премиального BMW X5.
- Привезут ли в Россию большой 8-местный Kia Telluride, пока неизвестно.
Видео: YouTube
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