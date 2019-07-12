Новый Kia Sorento: видео с испытаний на треке

Прототип кроссовера обкатывают на немецкой трассе «Нюрбургринг».

Материалы по теме Kia представила огромный кроссовер. Ждем в России!

Абсолютное большинство владельцев кроссоверов никогда не выезжает на своих автомобилях на гоночную трассу, но предсерийные образцы машин даже такого класса всё равно тестируют на спортивных автодромах. Из последних примеров — новый Kia Sorento, который сняли во время заездов по знаменитой «Нордшляйфе».

Самая длинная, сложная и опасная гоночная трасса в мире служит излюбленным полигоном всех автопроизводителей для испытания новых машин. Даже если это семейный кроссовер. Прототип Sorento с каркасом безопасности активно гоняют по трассе, готовя автомобиль к премьере.

Ожидается, что серийный Kia Sorento покажут в 2020 или 2021 году. Текущее поколение модели выпускается с 2014 года, а не так давно кроссовер в очередной раз был обновлен, так что на конвейере он может оставаться еще год-другой.

Судя по видео, на Нюрбургринге обкатывают машину уже в серийном кузове и с окончательным вариантом фар. При этом фонари, похоже, еще далеки от окончательного оформления. Дизайн кузова и салона новинки выполнят в стиле флагманских моделей Telluride (кроссовер) и K900 (седан). По оснащению новый Kia Sorento тоже должен быть близок к этим моделям, так что кроссовер сделает шаг вперед в области технологий.

Тем, кто ждет нового Sorento, стоит рассчитывать, что его оснастят более модными моторами и продвинутой трансмиссией, ведь в ходе испытаний кроссовера в Альпах его настройки оттачивали с помощью премиального BMW X5.

Привезут ли в Россию большой 8-местный Kia Telluride, пока неизвестно.

Видео: YouTube