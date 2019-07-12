Новый Kia Sorento: видео с испытаний на треке — журнал За рулем

Новый Kia Sorento: видео с испытаний на треке

Прототип кроссовера обкатывают на немецкой трассе «Нюрбургринг».

Kia Sorento
Kia Sorento

Kia > Sorento

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Абсолютное большинство владельцев кроссоверов никогда не выезжает на своих автомобилях на гоночную трассу, но предсерийные образцы машин даже такого класса всё равно тестируют на спортивных автодромах. Из последних примеров — новый Kia Sorento, который сняли во время заездов по знаменитой «Нордшляйфе».

Самая длинная, сложная и опасная гоночная трасса в мире служит излюбленным полигоном всех автопроизводителей для испытания новых машин. Даже если это семейный кроссовер. Прототип Sorento с каркасом безопасности активно гоняют по трассе, готовя автомобиль к премьере.

Ожидается, что серийный Kia Sorento покажут в 2020 или 2021 году. Текущее поколение модели выпускается с 2014 года, а не так давно кроссовер в очередной раз был обновлен, так что на конвейере он может оставаться еще год-другой.

Судя по видео, на Нюрбургринге обкатывают машину уже в серийном кузове и с окончательным вариантом фар. При этом фонари, похоже, еще далеки от окончательного оформления. Дизайн кузова и салона новинки выполнят в стиле флагманских моделей Telluride (кроссовер) и K900 (седан). По оснащению новый Kia Sorento тоже должен быть близок к этим моделям, так что кроссовер сделает шаг вперед в области технологий.

Видео: YouTube

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