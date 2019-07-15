Хоккеиста «Спартака» поймали с фальшивыми правами

Инспекторы ГИБДД остановили нарушителя в Семеновском переулке на востоке Москвы.

Нападающий хоккейного «Спартака» Михаил Котляревский попался за рулем с фальшивыми правами. Инспекторы ГИБДД, остановившие 13 июля BMW с молодым человеком за рулем, засомневались в подлинности предъявленного им водительского удостоверения и отправили документ на экспертизу.

«В результате проведенного исследования установлено, что указанный документ является поддельным. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ („Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков“)», — приводит ТАСС слова представителя полиции.

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За использование заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 000 рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев. Также спортсмена могут ждать обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, а то и арест на срок до полугода.

Фото: spartak.ru