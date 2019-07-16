Новый большой штраф: за фальшивые диагностические карты

Водители, не посещавшие пункты техосмотра для получения диагностических карт, могут быть оштрафованы на 2 тыс. рублей.

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Сегодня Госдумой был принят законопроект, предусматривающий штраф за фальшивую диагностическую карту, полученную при фиктивном прохождении техосмотра без посещения сервиса.

За управление транспортным средством без оформленной должным образом диагностической карты теперь будет грозить штраф в размере 2 тыс. рублей, пишет АГН «Москва». Если через сутки после оформления протокола транспортное средство снова выедет на дорогу без диагностической карты, его можно будет оштрафовать снова.

За оформление фальшивых диагностических карт также предусмотрены штрафы. Для граждан он составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Эти же суммы штрафов будут выписываться за передачу в единую автоматизированную информационную систему данных о прохождении техосмотра, если он проводился фиктивно.

За проведение техосмотра без необходимой аккредитации предусматриваются еще более высокие штрафы: от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 100 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических.

Посещение автомобилем пункта техосмотра теперь будет фиксироваться при помощи фотосъемки. Соответствующий закон 7 июня подписал президент России Владимир Путин.

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Фото: ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Виктор Погонцев